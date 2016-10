Niederlande 2 18:10 bis 19:15 Sonstiges Podium Witteman NL 2016 HDTV Merken Met: Chansonnier Philippe Elan en zangeres Thérèse Steinmetz zijn hartstochtelijke francofielen. De cd Amsterdam-Paris is het resultaat van hun muzikale verwantschap. Daarop zingen ze hun geliefde Franse chansons, omgetoverd tot duetten. * De jonge bariton Raoul Steffani maakt furore in de zangwereld. Dit jaar won hij zowel de Elisabeth Evertsprijs als het Grachtenfestival Conservatorium Concours. Raoul komt vertellen over zijn masterclass bij de wereldberoemde Amerikaanse bariton Thomas Hampson. En hij zingt het lied Rheinlegendchen van Gustav Mahler. * Violiste Lisa Jacobs heeft onlangs een cd uitgebracht met vioolconcerten van Pietro Locatelli. Ze komt spelen, samen met haar String Solists. * Fuse speelt muziek van de Nederlandse componist JacobTV. Het stuk Vector schreef JacobTV eerder dit jaar, geïnspireerd op het gelijknamige spannende verhaal van Simon de Waal. In Google-Kalender eintragen Moderation: Paul Witteman, Mike Boddé Originaltitel: Podium Witteman