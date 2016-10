Niederlande 2 14:30 bis 15:10 Sonstiges Andere Tijden Voorbereid op een kernramp NL 2016 HDTV Merken Scheurtjes in de kernreactor in Doel, problemen bij de kerncentrale in Petten; de laatste tijd duiken er verschillende verontrustende berichten op. En het begon zo zorgeloos begin jaren 70. De Rotterdamse RDM leverde de vaten voor nieuwe kerncentrales in Borssele en Doel, een technisch hoogstandje. Niemand vroeg zich af wat te doen bij eventuele ongelukken, er was geen rampenplan. Tot het in 1979 in het Amerikaanse Harrisburg bijna mis ging. De burgemeester van Hulst, een gemeente tussen Doel en Borssele in, kreeg plots de prangende vraag voorgelegd: "Wat moet de bevolking doen als hier iets mis gaat?" Langzaam werden de autoriteiten wakker en begon het pionieren met rampenplannen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Moderation: James Kennedy Originaltitel: Andere tijden