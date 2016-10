Niederlande 2 06:55 bis 07:25 Sonstiges Jacobine op zondag Moeten we kinderen genderneutraal opvoeden? NL 2016 Merken In hoeverre zijn de hokjes "man" en "vrouw" nog van deze tijd? Gaan we naar een samenleving waar geslacht er niet meer toe doet? Zo experimenteert men in Frankrijk en Zweden met de genderneutrale opvoeding. Moeten we onze kinderen genderneutraal gaan opvoeden? Jacobine Geel stelt deze vragen aan hersenonderzoeker Dick Swaab, Denker des Vaderlands Marli Huijer, politicoloog Mounir Samuel en fotograaf Chris Rijksen. Samuel zit in een transitie van vrouw naar man, Rijksen heeft dit proces eerder doorgemaakt. In Google-Kalender eintragen Moderation: Jacobine Geel Originaltitel: Jacobine op zondag