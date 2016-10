Anixe HD 20:15 bis 21:15 Arztserie Alphateam Vollgas D 1996 Merken Bei einem Motorradunfall verletzt sich Mike Weiser schwer. Daher möchte ihn Dr. Schirmer umgehend in eine Spezialklinik bringen lassen. Dr. Carstens ist anderer Meinung und stellt sein überragendes ärztliches Können unter Beweis. Als eines Nachts die achtjährige Liane ihr Zwergkaninchen in die Notaufnahme bringt, vermutet Dr. Brotesser sofort, dass mit ihr etwas nicht stimmt. Daher begleitet Dr. Detlefen die kleine Liane nach Hause und erfährt nun den Grund für ihre nächtlichen Ausflüge. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Oliver Hermann (Dr. Carstens) Wolfgang Wagner (Dr. Brotesser) Harry Blank (Thomas Dethlefsen) Kerem Demirörs (Mike Weiser) Franz Hanfstingl (Dr. Schirmer) Jule Deutsch (Liane) Originaltitel: alphateam - Die Lebensretter im OP Regie: Gero Erhardt Drehbuch: Claudia Messner, Ernst Kleemann