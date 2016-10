Anixe HD 07:00 bis 07:30 Arztserie Geliebte Schwestern D 1997 Merken In letzter Sekunde hat sich Tina entschlossen, ihr Baby zu behalten. Auch Ronjas Vater scheint umzudenken und will mit Tina und Ronja zusammenzuziehen. Bei einer Feier mit den Becks fassen Ronnie und Markus einen Entschluss ... Angie belügt ihre Freunde immer noch, doch dann fliegt ihr Schwindel auf: Schuld ist ein Anruf von dem geheimnisvollen "Mink". Lara bittet Paolo, eine Nacht im TreMono als DJ aufzulegen. Doch abends in der Bar erlebt sie eine böse Überraschung. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Florentine Lahme (Karen Stember) Annette Schreiber (Ronnie Fitz) Xenia Seeberg (Angie Wilhelm) Mareike Fell (Michaela Beck) Jaqueline Kiskerie (Nadine Kramer) Originaltitel: Geliebte Schwestern Regie: Margarete Aman Drehbuch: Jörg Reiter Kamera: Manfred Scheer