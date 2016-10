National Geographic Wildlife 02:30 bis 03:25 Dokumentation Hunter Hunted Amoklauf der Nashörner GB, USA 2007 Stereo 16:9 HDTV Merken Südafrika ist ein Paradies für Safari-Touristen. Aus nächster Nähe lassen sich imposante Wildtiere wie die "Big Five" - Löwe, Leopard, Elefant, Büffel und Nashorn - beobachten. In den allermeisten Fällen lassen die Tiere die Touristen gewähren. Doch immer wieder kommt es zu tödlichen Zwischenfällen. "Hunter Hunted" dokumentiert einen scheinbar unerklärlichen Angriff einer Nashornherde auf einen Safaritrupp. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Hunter Hunted