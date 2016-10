National Geographic Wildlife 14:25 bis 15:15 Dokumentation Tierische Freundschaften Liebe auf den ersten Blick USA 2015 2016-10-24 19:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Liebe auf den ersten Blick gibt es auch im Tierreich. Da wäre zum Beispiel eine in ihrer Bewegung stark eingeschränkte Katze, die sich zum Glück immer auf ihren treuen Gefährten verlassen kann - einen Dackel. Aber auch die ungewöhnlichen Bande zwischen Tier und Mensch liefern manchmal die Grundlage für herzerwärmende Storys. Auf Hawaii zum Beispiel lebt ein Surfer, der am allerliebsten in Begleitung seines Minischweins auf den Wellen reitet. Und eine sehbehinderte Frau vertraut ihrem Pferd im wahrsten Sinne des Wortes "blind". In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Unlikely Animal Friends