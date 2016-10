National Geographic Wildlife 12:50 bis 13:35 Dokumentation Waschbärenalarm 2014 2016-10-24 21:00 Stereo 16:9 HDTV Merken Wohin man auch blickt - sie sind überall. Waschbären haben Nordamerika zurückerobert. Listig und geschickt leben sie in nächster Nachbarschaft zum Menschen. Der modernen Zivilisation haben sie sich schon längst angepasst. Ihr schlitzohriges Verhalten führt zuweilen zu bemerkenswerten Ereignissen. Die grauen Gesellen mit der schwarzen Maske klettern auf Dächer, brechen in Häuser ein oder plündern Container. Doch so niedlich sie auch aussehen: Nicht nur manchmal richten sie enorme Schäden an. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Raccoon: Backyard Bandit