Notruf Hund - Einsatz für Cesar Albtraum mit Nani USA 2014 Caesar neuester Fall ist gleichzeitig eine Familienkrise: Joes Teenagertochter Sydney liebt ihren Pitbull Nani über alles. Doch das Tier hat sich vom süßen Welpen zum aggressiven Beißer entwickelt, der regelmäßig andere Hunde anfällt. Nun hat Joe nicht nur Angst, dass Nani eines Tages einen fremden Hund tötet, sondern mehr noch, dass Sydney zwischen die Fronten gerät und verletzt wird. Eigentlich würde Joe Nani am liebsten abschaffen, doch Sydney droht, nie wieder mit ihm zu reden. Moderation: Cesar Millan Originaltitel: Cesar to the Rescue