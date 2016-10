National Geographic Wildlife 05:00 bis 05:45 Dokumentation Die Dracheninsel SA 2016 2016-10-23 22:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Komodo - eine Insel mit einer Szenerie wie aus dem Film "Jurassic Park", denn hier treiben wirklich noch Drachen ihr Unwesen: Komodowarane. Weit draußen im Pazifischen Ozean, bietet der von Feuer und Schwefel geprägte Komodo-Nationalpark den perfekten Lebensraum für die größten Echsen der Welt. Sie existieren bereits seit 34 Millionen Jahren, kommen nur auf den Kleinen Sunda-Inseln in Indonesien vor und sind gefürchtet wie kein anderes Tier. Doch auch wenn Komodowarane viele Ähnlichkeiten mit Drachen aufweisen, unterscheiden sie sich in einem wesentlichen Detail: Statt Feuer speien sie tödliches Gift. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Dragon Island