ARTE 00:35 bis 01:25 Dokumentation One Day in Life A 2016 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Im Mai dieses Jahres brachten der Star-Architekt Daniel Libeskind und die Alte Oper ein ungewöhnliches Konzertprojekt in Frankfurt zur Aufführung: Konzerte an Orten, die man normalerweise nicht mit klassischer Musik oder Musik überhaupt in Verbindung bringt unter anderem in einem Boxring, im Stadion, in einem Hallenbad, in einer Straßenbahn. Die Orte hatte Liebeskind vorher selbst ausgesucht, und so auch die Musik, die dort aufgeführt werden sollte. Denn auch in der Musik kennt sich Libeskind hervorragend aus: Bevor er sich der Architektur widmete, hat er in Israel und New York Musik studiert und sein Geld als professioneller Musiker verdient. So wurde das Konzerterlebnis auch zu einer ungewöhnlichen Stadterfahrung. ARTE begleitet in dieser Dokumentation den Pianisten Pierre-Laurent Aimard bei seinem Konzert mit der Klaviersonate Nr. 31 von Ludwig van Beethoven in einem Boxring im Frankfurter Gallusviertel. Außerdem tritt Carolin Widmann mit ihrer Solovioline auf dem Rasen des Frankfurter Stadions mit Werken von Bach, Bela Bartok und Jörg Widmann auf. "Es ist das Staunen über eine unerwartete Begegnung, das den Raum der Architektur und die Zeit der Musik zu einem Ganzen zusammenfügt", so Daniel Libeskind über das Projekt. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Pierre-Laurent Aimard (Klavier) Carolin Widmann (Geige) Originaltitel: One Day in Life Regie: Bernhard Fleischer