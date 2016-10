ARTE 13:00 bis 13:40 Magazin Square für Künstler Carte Blanche für Michel Bras F, D 2016 2016-10-25 02:25 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Die Tradition ist ihm heilig vorausgesetzt, sie wird nicht zum Gefängnis. Michel Bras, ein Top-Koch, zeichnet das Porträt eines Unbezwingbaren aus dem Aveyron, der dieselben Werte verteidigt wie er. Besonders wichtig ist ihm dabei die gemeinsame Einstellung zur Geschichte: Wissen, woher man kommt, um besser zu entscheiden, wo der Weg hinführen soll. Der Landwirt und Lokalpolitiker André Valadier hat sich schon immer dafür eingesetzt, das Hochplateau des Aubrac vor der industrialisierten Landwirtschaft zu schützen. Sein Credo? Aus dem Reichtum der Region schöpfen und ihn der modernen Welt anpassen. Daraus wurde ein Erfolgsrezept: Das Aubrac-Rind, eine in den 1970er Jahren vom Aussterben bedrohte Rasse, verkauft sich europaweit. Der Rohmilchkäse aus Laguiole wurde nicht von geschmacksneutralem Weichkäse verdrängt, die Milchgenossenschaft der Gemeinde beschäftigt 106 Personen. Aligot, das traditionelle Käse-Kartoffelpüree der einheimischen Hirten, wird inzwischen weit über die Grenzen des Aveyron hinaus verzehrt und bald soll hier ein Regionalpark entstehen. Um so weit zu kommen, mussten strategische Schlachten gewonnen, Gewohnheiten umgeschmissen und Energien gebündelt werden. Diesem Kampf hat André Valadier sein Leben gewidmet und Michel Bras erzählt für "Square" seine Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Square für Künstler Regie: Michel Bras