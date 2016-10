ARTE 06:45 bis 07:10 Dokumentation Von Amsterdam nach Odessa Unbekanntes Land und ein Katamaran D 2015 2016-10-26 08:55 Stereo 16:9 HDTV Live TV Merken Weißrussland das unbekannte Land. Die Grenze auf dem Wasser zu überqueren, ist nicht möglich, die Verbindung vom polnischen Bug zum weißrussischen Muchawez ist für Schiffe unterbrochen. Auf der Zitadelle in Brest und am Ehrenmal für die Rote Armee erlebt Auke, welche große Bedeutung die Erinnerung an Geschichte hier noch immer hat. Er findet eine Mitfahrgelegenheit ostwärts auf einem Katamaran. Die Männer an Bord machen mit dem selbstgebauten Gefährt einen Ausflug in die Prypjatsümpfe. Eine dünn besiedelte und wenig zugängliche Gegend; eine Welt wie außerhalb der Zeit. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Von Amsterdam nach Odessa Regie: Dagmar Brendecke