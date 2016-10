Spiegel TV Wissen 16:40 bis 18:30 Dokumentation Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of GB 2015 Merken Die Backstreet Boys gelten als die erfolgreichste Boygroup aller Zeiten. Sie wurde in den 90er Jahren berühmt mit Songs wie "Everybody" u. "Quit Playin' Games". Doch wo Höhen, da auch Tiefen: Der Rechtsstreit mit Ex-Manager Lou Pearlman und auch Kevin Richardsons Ausscheiden 2006 stellte die Band auf die Probe. Heute erzählen A.J, Brian, Nick, Howie und Kevin erstmals ihre einzigartige Geschichte. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Backstreet Boys: Show 'Em What You're Made Of