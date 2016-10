TNT-Serie 21:00 bis 21:50 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 62 Mona ist zurück USA 2013 16:9 Merken Nach den schlimmen Vorfällen beim Schulmarathon sind Aria, Emily und Spencer überzeugt, dass Mona sich kein bisschen geändert hat. Während die drei versuchen, Mona auf die Schliche zu kommen, hofft Hanna nach wie vor unbeirrt, dass ihre alte Freundin geheilt ist. Aria macht sich zudem große Sorgen wegen ihres Vaters, als plötzlich etwas Wichtiges aus ihrem Zimmer verschwindet. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Norman Buckley Drehbuch: Bryan M. Holdman, I. Marlene King Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12