TNT-Serie 20:15 bis 21:00 Mysteryserie Pretty Little Liars Folge: 61 Gute Besserung USA 2013 16:9 Merken Mona wurde als geheilt aus dem Sanatorium entlassen und kehrt in die Schule zurück. Aria, Emily, Hanna und Spencer sind wenig davon begeistert, ihre einstige Peinigerin wieder jeden Tag sehen zu müssen. Doch die vier gehen ganz unterschiedlich und auf eigene Weise mit der Situation um. Können die vier Mona jemals wieder vertrauen? Und kann Mona überhaupt beweisen, dass sie sich geändert hat? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Troian Bellisario (Spencer Hastings) Ashley Benson (Hanna Marin) Tyler Blackburn (Caleb Rivers) Holly Marie Combs (Ella Montgomery) Lucy Hale (Aria Montgomery) Ian Harding (Ezra Fitz) Laura Leighton (Ashley Marin) Originaltitel: Pretty Little Liars Regie: Wendey Stanzler Drehbuch: Oliver Goldstick Kamera: Larry Reibman Musik: Michael Suby Altersempfehlung: ab 12