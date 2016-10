TNT-Serie 06:55 bis 07:40 Serien McLeods Töchter Mundraub AUS 2008 16:9 Merken Auf der Farm glaubt man, ein Nagetier treibe sich dort in der Nacht herum, denn immer wieder sind seltsame Geräusche zu hören und Essen verschwindet. In Wahrheit steigt jedoch die kleine Lily auf der Farm ein, die mit ihrem arbeitslosen Vater in der Wildnis zeltet. Nachdem sich das Verhältnis zwischen Noisy und Patrick weiterhin nicht bessert, erteilt Marcus dem jungen Mann einen guten Ratschlag. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Simmone Mackinnon (Stevie Hall) Luke Jacobz (Patrick Brewer) Doris Younane (Moira Doyle) Matt Passmore (Marcus Turner) Peter Hardy (Phil Rakich) Scott Lowe (Jim Selkirk) Abi Tucker (Grace Kingston) Originaltitel: McLeod's Daughters Regie: Richard Jasek Drehbuch: Sam Carroll Kamera: Kim Batterham Musik: Alastair Ford Altersempfehlung: ab 6