In einer alten Raumkapsel werden drei Menschen entdeckt. Sie hatten sich im 20. Jahrhundert kurz nach ihrem Tod einfrieren lassen. Jetzt werden sie an Bord der Enterprise gebeamt und ins Leben zurückgeholt. Da erhält die Enterprise beunruhigende Nachrichten: Außenposten der Föderation entlang der neutralen Zone wurden zerstört. Anscheinend stecken die Romulaner hinter den mysteriösen Angriffen. In Google-Kalender eintragen