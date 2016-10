Syfy 22:00 bis 23:30 Sonstiges Sharknado 3 USA 2015 Stereo 16:9 Merken Ausgerechnet als Fin Shepard für seine Heldentaten während der stürmischen Haiattacken in Los Angeles und New York im Weißen Haus geehrt wird, braut sich erneut Unheil zusammen. Schon wieder taucht das extreme Wetterphänomen auf und trägt unzählige Haie ins Land. Gemeinsam mit dem Präsidenten verteidigt Fin Washington D.C. vor weiteren Angriffen. Doch damit nicht genug, zieht der Sharknado Richtung Florida und bedroht die ganze Ostküste. Fin hat alle Hände voll zu tun seine Familie zu retten, die in Orlando urlaubt. Doch diesmal ist die Gefahr noch größer, denn mehrere Wirbelstürme türmen sich zu einem gigantischen "Sharkicane" zusammen. Wie gut, dass Fins Vater Gil bei der NASA tätig war, denn jetzt müssen die Haie aus dem All bekämpft werden?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Ian Ziering (Fin Shepard) Tara Reid (April Wexler) Cassie Scerbo (Nova Clarke) David Hasselhoff (Gilbert Sheperd) Bo Derek (May Wexler) Ryan Newman (Claudia Sheperd) Jack Griffo (Billy) Originaltitel: Sharknado 3: Oh Hell No! Regie: Anthony C. Ferrante Drehbuch: Thunder Levin Kamera: Ben Demaree Musik: Chris Cano, Chris Ridenhour Altersempfehlung: ab 16