Syfy 20:15 bis 20:40 Trickserie Star Wars: The Clone Wars Das Zillo-Biest schlägt zurück USA 2010 Stereo 16:9 Merken Nachdem sie seiner Herr geworden sind, bringen Anakin und Mace Windu die Zillo-Kreatur nach Coruscant. Kanzler Palpatine will das Vieh untersuchen lassen, um nach Möglichkeit zu suchen, einen militärischen Nutzen aus ihm zu ziehen. Als der Kanzler schließlich Befehl gibt, Zillo umzubringen, bäumt sich die Kreatur auf und kann fliehen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Star Wars: The Clone Wars Regie: Dave Filoni Drehbuch: Drew Z. Greenberg, George Lucas, Steven Melching Musik: Kevin Kiner Altersempfehlung: ab 12