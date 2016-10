Syfy 14:30 bis 15:15 SciFi-Serie Stargate: Atlantis 38 Minuten CDN, USA 2004 Stereo 16:9 Merken Kaum konnte die Crew des "Puddel Jumper One" den Wraith entkommen, warten die nächsten Probleme auf das Team. Major John Sheppard (Joe Flanigan) wird von einem Skorpion ähnlichen Parasiten geplagt. Kurze Zeit später ist er dem Tod nahe. Dann bleibt auch noch das angeschlagene Raumschiff im Sternentor stecken. Vor dessen völliger Zerstörung verbleiben nur 38 Minuten, um eine Lösung zu finden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Torri Higginson (Dr. Elizabeth Weir) Joe Flanigan (Major John Sheppard) Rainbow Sun Francks (Lieutenant Aiden Ford) David Hewlett (Dr. Rodney McKay) Rachel Luttrell (Teyla Emmagan) Craig Veroni (Dr. Peter Grodin) Ben Cotton (Dr. Kavanagh) Originaltitel: Stargate: Atlantis Regie: Mario Azzopardi Drehbuch: Brad Wright, Robert C. Cooper Kamera: Michael C. Blundell Musik: Joel Goldsmith Altersempfehlung: ab 12