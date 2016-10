Syfy 08:30 bis 09:15 SciFi-Serie Star Trek: Enterprise Morgengrauen USA 2003 Stereo 16:9 Merken Tucker (Connor Trinneer) unternimmt Tests an einem Shuttle, als ein fremdes Schiff auf ihn feuert. Tucker kann auf einem nahe gelegenem Mond notlanden, doch kurz bevor er der Enterprise seinen Standort durchgeben kann, stiehlt ihm ein Außerirdischer seinen Transceiver? Was Trucker nicht weiß: Wenn die Sonne über dem Mond aufgeht, steigt die Temperatur auf der Oberfläche ins Unermessliche. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Scott Bakula (Capt. Jonathan Archer) Connor Trinneer (Cmdr. Charlie "Trip" Tucker) Gregg Henry (Zho'Kaan) Brad Greenquist (Khata'n Zshaar) Jolene Blalock (T'Pol) John Billingsley (Dr. Phlox) Dominic Keating (Lt. Malcolm Reed) Originaltitel: Star Trek - Enterprise Regie: Roxann Dawson Drehbuch: John Shiban Kamera: Marvin V. Rush Musik: Diane Warren Altersempfehlung: ab 12