National Geographic People 03:00 bis 03:45 Dokumentation Horror Trips - Wenn Reisen zum Albtraum werden Mein Vater der Schmuggler GB 2009 Stereo 16:9 HDTV Merken Scott Campbell konnte es kaum erwarten, mit seinem Vater Lockie durch China zu reisen. Die beiden hatten sich voneinander entfremdet und wollten durch den Trip wieder zueinander finden. Doch dann findet Scott heraus, dass Lockie 20 Kilo Cannabis schmuggelt. Die beiden werden verhaftet. Während der Vater im Gefängnis bleiben muss, wird Scott wieder auf freien Fuß gesetzt. In seiner Tasche befindet sich allerdings noch Gras, das nicht entdeckt wurde. Scott riskiert alles, als er versucht, die Drogen nach Tokio zu schmuggeln und zu verkaufen, um Geld für die Verteidigung seines Vater zusammen zu bekommen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Banged Up Abroad