National Geographic People 22:05 bis 22:30 Dokumentation David Rocco's Dolce India Chennai Express CDN 2012 2016-10-23 02:35 Stereo 16:9 HDTV Merken Die Comedians Mohan und Vidyu nehmen David mit auf eine kulinarische Reise nach Chennai, die Hauptstadt des Bundesstaates Tamil Nadu, und in ihre vegetarische Szene. Dort kostet er ein typisches Frühstück und besucht eine Snack-Fabrik, wo er die Herstellung von Chutney kennenlernt. Für ein gemeinsames Abendessen, feilscht David mit den Einheimischen um Gemüse und setzt sein neues Wissen ein, um einigen italienischen Klassikern wie geschmortem Kohl in Tomatensauce und Pasta mit gelben Linsen einen neuen Charakter zu geben. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: David Rocco's Dolce India