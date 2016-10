National Geographic People 20:15 bis 21:00 Dokumentation Entlang der Chinesischen Mauer GB 2010 2016-10-23 00:45 Stereo 16:9 HDTV Merken Ihre Anfänge gehen auf das 5. Jahrhundert vor Christus zurück, sie ist - rechnet man alle Flüsse und Berge mit ein, die in die Befestigungsanlage miteinbezogen wurden - 8851,8 Kilometer lang - und sie gehört neben dem Eiffelturm, den Pyramiden von Gizeh und der Freiheitsstatue zu den bekanntesten Bauten der Welt. Dabei hält die Chinesische Mauer immer wieder Neues und Überraschendes bereit, denn es sind noch längst nicht alle Abschnitte eingehend erforscht. Der britische Schriftsteller und Historiker William Lindesay lebt seit 20 Jahren in China - und die Faszination der "Großen Mauer" hat ihn seither nicht losgelassen. Die Dokumentation begleitet Lindesay bei einer Wanderung, die ihn an den wichtigsten Abschnitten des chinesischen Nationalmonuments vorbeiführt. Im Gespräch mit Archäologen und Altertumsforschern, aber auch einfachen Bauern und Hirten aus der Umgebung, zeichnet Lindesay nicht nur die wechselvolle Geschichte der Mauer nach, sondern ergründet auch, welche Bedeutung das Monumentalbauwerk für das Selbstverständnis der heute lebenden Chinesen hat. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Trekking the Great Wall