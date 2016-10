Disney XD 20:15 bis 20:35 Trickserie Phineas und Ferb Phineas und Ferb: Mission Marvel USA 2013 Stereo 16:9 HDTV Merken In Ihrer trostlosen Lage bereiten sich die Jungs darauf vor, an der Seite der Superhelden zu kämpfen, während Isabella und Candace auf eigene Faust untersuchen, wo die abgesaugten Superkräfte gespeichert sind. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Disney's Phineas and Ferb Regie: Dan Povenmire Drehbuch: Jeff "Swampy" Marsh, Dan Povenmire