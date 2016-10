Disney XD 18:50 bis 19:10 Trickserie Randy Cunningham: Der Ninja aus der 9. Klasse Das wahre Gesicht / Der doppelte Randy USA, GB, IRL 2013 Stereo Dolby 16:9 HDTV Merken a) Während des 100jährigen Jubiläums von McFist Industries, entlarvt der Ninja McFist als Bösewicht und das vor der gesamten Stadt. Doch jetzt wo seine Tarnung aufgeflogen ist, kann McFist all seine Macht darauf konzentrieren, den Ninja zu zerstören. b) Randy wird so abhängig von der Weisheit des Nomicon, dass er es bei wirklich ALLEM um Rat fragt. Deshalb erteilt ihm das Nomicon eine Lehre und lässt ihn in eine Falle tappen, aus der er sich ganz alleine befrreien muss. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Randy Cunningham 9th Grade Ninja Regie: Shaun Cashman, Joshua Taback, Chuckles Austen, Mike Milo Drehbuch: Jim Martin, Hugh Webber, David Shayne, Jed Elinoff, Scott Thomas Altersempfehlung: ab 6