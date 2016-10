Disney XD 10:50 bis 11:10 Trickserie Pokémon Schwarz & Weiß - Rivalen des Schicksals Die vier Jahreszeiten der Kronjuwild! J 2011 Stereo 16:9 HDTV Merken Unsere Helden legen auf ihrem Weg nach Marea City eine Pause in einem Pokémon-Center ein und lernen dort den jungen Pokémon-Fotografen Robert kennen, der es gar nicht fassen kann, einem Pikachu zu begegnen! Begeistert macht er erst einmal ein paar Fotos von Pikachu, dann zeigt er unseren Helden ein paar seiner Schnappschüsse und auch ein paar Aufnahmen seines Großvaters, der ebenfalls ein Pokémon-Fotograf gewesen ist. Lilia und Benny sind sehr überrascht, als sie ein Foto sehen, auf dem alle vier Kronjuwild der vier Jahreszeiten auf einmal zu sehen sind! Robert erklärt ihnen, dass er den Ort, an dem dieses geheimnisvolle Foto aufgenommen worden ist, gern finden würde. Und unsere Helden sind natürlich sofort bereit, ihn auf seiner Suche zu begleiten. Als sie kurz darauf einen Berg besteigen, entdecken sie ein Sesokitz, das, wie Robert glaubt, sie zu einem Kronjuwild führen könnte. Doch plötzlich kommt dicker Nebel auf, der Ash und Robert von den anderen trennt. Leider verlieren sie das Sesokitz auch aus den Augen. Sie verbringen die Nacht auf dem Berg, um am nächsten Tag weiter nach ihm suchen. Am nächsten Morgen werden sie überraschenderweise gerade von diesem Sesokitz geweckt: Es möchte, dass sie ihm folgen! Unglücklicherweise wird Robert daraufhin von einer Gruppe giftiger Hutsassa angegriffen und wird krank. Ash schwört, Robert von dem Berg herunterbringen. Als plötzlich wieder Nebel aufzieht, kommt das Sesokitz mit einem Kronjuwild zurück. Die beiden Pokémon führen Ash und Robert an denselben Ort, an dem Roberts Großvater das Foto aufgenommen hat, auf dem die vier Kronjuwild aus den verschiedenen Jahreszeiten zu sehen sind! Das wärmende Licht aus der Wasserquelle, die auch auf Großvaters Foto zu sehen ist, heilt Robert im Handumdrehen. Robert kann sich nichts Schöneres vorstellen, als ein genauso außergewöhnliches Foto wie sein Großvater zu machen: vier Kronjuwild aus den verschiedenen Jahreszeiten auf ein und demselben Foto, was ihm gerade noch gelingt, bevor In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Pokémon: Best Wishes! Altersempfehlung: ab 6