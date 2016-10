Universal Channel 04:35 bis 06:35 Komödie Rum Diary USA 2011 Nach einer Novelle von Hunter S. Thompson Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Mittel- und ahnungslos trifft Journalist Kemp 1960 auf Puerto Rico ein, um für eine lokale Zeitung zu arbeiten. Schon bald erkennt er, dass der amerikanische Traum hier mit dem Ausverkauf des Paradieses und desillusionierten Kollegen bezahlt wird, die ihren Frust in Alkohol ertränken. Als er den einflussreichen, ihm wohlgesinnten PR-Strategen Sanderson kennenlernt, winken Kemp erstmals beruflicher Erfolg und Geld. Wenn da nicht dieser verdammte Rum, diese lästige Arbeit und Sandersons bildhübsche Freundin Chenault wären. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Johnny Depp (Kemp) Aaron Eckhart (Sanderson) Michael Rispoli (Sala) Amber Heard (Chenault) Richard Jenkins (Lotterman) Giovanni Ribisi (Moberg) Amaury Nolasco (Segarra) Originaltitel: The Rum Diary Regie: Bruce Robinson Drehbuch: Bruce Robinson Kamera: Dariusz Wolski Musik: Chris Young Altersempfehlung: ab 12