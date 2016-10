National Geographic 21:05 bis 21:55 Dokusoap Verschollen: Die Suche nach Cody Dial Sorgen eines Vaters USA 2016 2016-10-23 01:10 Stereo 16:9 HDTV Merken Ken und Carson fahren mit den Ermittlungen fort, werden aber von Guicho hinters Licht geführt. Sie versuchen, die zuständigen Behörden in Costa Rica einzuschalten, um Druck auf die Regierung auszuüben. Aber dafür benötigen sie Pata de Loras Zeugenaussage. Der traut den Behörden jedoch nicht über den Weg. Doch nachdem Pata und Roman ein ebenso aufrichtiges wie herzliches Gespräch führen, ringt sich Pata schließlich zu einer Aussage durch. Bevor er in die Küstenstadt Golfito aufbricht, teilen Ken und Carson ihm mit, dass sie Costa Rica für sechs Wochen verlassen, den Fall danach aber fortführen werden. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing Dial Musik: Adam Sanborne