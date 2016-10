National Geographic 20:15 bis 21:05 Dokusoap Verschollen: Die Suche nach Cody Dial Das Verhör USA 2016 2016-10-23 00:25 Stereo 16:9 HDTV Merken Ken und Carson wollen dem Hauptverdächtigen Pata de Lora ein Geständnis abringen. Ken macht daher mit Pata eine Wanderung durch den Urwald, die ihn körperlich an seine Grenzen bringt. Dann stößt Carson dazu, der Pata verhört und hofft, dass er den Mord gestehen wird. Doch stattdessen behauptet dieser, Guicho und seine zwei Söhne seien die Mörder von Cody. Roman ist misstrauisch bezüglich Patas Aussage, denn er hält ihn für einen Lügner. Als er Ken und Carson mit seiner Skepsis konfrontiert, geraten sie in einen Streit. Carson verkündet schließlich, dass er den Fall auch ohne Romans Hilfe lösen werde. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Missing Dial Musik: Adam Sanborne