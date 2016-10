National Geographic 10:45 bis 11:35 Dokumentation Supercars - Die Luxuswerkstatt Nissan GT-R GB 2015 2016-10-29 13:20 Stereo 16:9 HDTV Merken Afzal Kahn stellt Ralph und Ranen vor eine Herausforderung, die ihr geballtes Fachwissen erfordert: Die beiden Mechaniker sollen für ihn ein Straßenauto bauen, das in Sachen Schnelligkeit kaum zu überbieten ist und sogar Kahns Bugatti Veyron schlagen kann. Ralph und Ranen begeben sich in Japan, dem Land des Tunings, auf die Suche nach einem geeigneten Objekt und werden schließlich fündig: Obwohl der Boss zunächst alles andere als begeistert ist, wollen sie einen Nissan GT-R aufmotzen. Auf dem Santa Pod Raceway in Bedfordshire kommt es schließlich zum Showdown der beiden Supercars. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Supercar Megabuild