Aufstand der Barbaren Boudicca USA 2016

Die germanischen Stämme haben sich unter dem Anführer Arminius erstmals vereint. Dieser plant einen Überraschungsangriff, um die Römer aus seinem Heimatland zu vertreiben. Um das Reich zu erhalten, hilft nur eine Expansion, und so richten die Mächtigen den Blick auf Britannien. Die Kelten wehren sich mit unerwarteter Härte gegen die Invasion. Boudicca wird zur Anführerin der Icener. Als sie und ihre Töchter von den Römern brutal gedemütigt werden, entfesselt die Heerführerin eine mörderische Rache gegen die Besatzer und vereint die keltischen Clans in einem Aufstand gegen die Tyrannei Roms.

Schauspieler: Kirsty Mitchell (Boudicca) Kerry Ingram (Hilde) Originaltitel: Barbarians Rising