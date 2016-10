History 20:15 bis 21:10 Dokumentation Die Bibel - Rätsel der Geschichte Der Stab des Mose GB 2014 Stereo 16:9 Merken Der Stab des Mose hat einige der erstaunlichsten Wunder geschaffen, über die in der Bibel berichtet wird. Moses benutzte ihn, um Ägypten mit den sieben Plagen zu strafen und das Rote Meer zu teilen. Der Autor Graham Philips sucht bereits seit Beginn des neuen Jahrtausends nach dem Stab. Er glaubt, dass Moses kein Hebräer, sondern Ägypter war und Tuthmosis hieß. Als Philips Thuthmosis Grab in der antiken Stadt Petra fand, entdeckte er, dass dort im 19. Jahrhundert ein schwarz bemalter Holzstab gefunden wurde. Er folgte dem Stab, der durch zahlreiche Hände ging, bis in ein Museum in Birmingham. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Secrets of the Bible Altersempfehlung: ab 12