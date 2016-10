History 16:25 bis 17:20 Dokumentation Mysterien des Mittelalters Die Verteidiger von Mästerby (3/6) GB 2013 Stereo 16:9 Merken Wenn die Toten des Mittelalters sprechen könnten, was würden sie erzählen? Etwa die mysteriöse Frau von Tadcaster, die aus gutem Grund nicht auf dem Friedhof ihre letzte Ruhe fand. Oder die Opfer der Schlacht von Visby, die in ihren Rüstungen begraben wurden. Oder die Tote aus York, die an Lepra, Tuberkulose und Syphilis litt. Die Reihe "Mysterien des Mittelalters" verleiht diesen Verstorbenen eine Stimme und fördert ihre Geschichten zutage. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jeremy Freeston (Narrator) Tim Sutherland (Himself - Archaeologist, University of York) Helen Goodchild (Herself - Archaeologist, University of York) Simon Richardson (Himself - Metal Detectorist) Maria Lingstrom (Herself - Archaeologist, Swedish National Heritage Board) Originaltitel: Medieval Dead Drehbuch: Jeremy Freeston Altersempfehlung: ab 12