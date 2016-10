History 10:55 bis 11:45 Dokumentation Ancient Aliens - Neue Erkenntnisse Mysteriöse Monolithen USA 2015 Stereo 16:9 Merken Der Prä-Astronautiker Giorgio Tsoukalos erläutert seine Erkenntnisse über massive Steinstrukturen und Monolithen. Er will herausfinden, was die Menschen in der Antike dazu veranlasst hat, riesige Steine zu bewegen, die in manchen Fällen Tausende von Kilos wogen, um überall auf der Welt ähnliche Steinmonumente zu errichten. Die Menschen haben diese außergewöhnlichen Leistungen ohne fortschrittliche Werkzeuge oder Technologie vollbracht. Es könnte sein, dass Außerirdische unseren Vorfahren beigebracht haben, diese komplexen Strukturen zu bauen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Ancient Aliens: the Ultimate Evidence