TNT Comedy 20:15 bis 22:05 Komödie Superbad - Meine letzte Nacht als Jungfrau USA 2007 16:9 20 40 60 80 100 Merken Die Freunde Seth (Jonah Hill) und Evan (Michael Cera) haben ihren High-School-Abschluss schon fast in der Tasche. Doch bald werden sie getrennte Wege gehen, da sie an unterschiedlichen Colleges aufgenommen wurden. Grund genug, in den letzten gemeinsamen Tagen noch einmal ordentlich auf den Putz zu hauen. Evan Goldberg und Seth Rogen, der auch in einer Nebenrolle zu sehen ist, schrieben die erste Fassung des Drehbuchs mit bereits 13 Jahren. Die erfolgreiche Komödie wurde von Judd Apatow ("Jungfrau (40) männlich, sucht", "Männertrip") produziert. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jonah Hill (Seth) Michael Cera (Evan) Seth Rogen (Michaels) Emma Stone (Jules) Christopher Mintz-Plasse (Fogell) Bill Hader (Slater) Martha MacIsaac (Becca) Originaltitel: Superbad Regie: Greg Mottola Drehbuch: Seth Rogen, Evan Goldberg Kamera: Russ T. Alsobrook Musik: Lyle Workman Altersempfehlung: ab 16