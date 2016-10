TNT Comedy 14:55 bis 15:20 Comedyserie Angie Tribeca Es war die Hochzeitsplanerin USA 2016 16:9 Merken In Los Angeles wurde ein Bäcker ermordet. Natürlich gefällt das Angie Tribecas Vorgesetztem überhaupt nicht und so entsendet er seine besten Leute Tribeca und Geils, um den Fall aufzuklären. Die beiden sollen den Mörder so schnell wie möglich schnappen, bevor er andere Menschen umbringen kann. Das einzige Problem: Die beiden haben keine Ahnung, wer der Mörder ist. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Rashida Jones (Angie Tribeca) Hayes MacArthur (Jay Geils) Jere Burns (Chet Atkins) Deon Cole (DJ Tanner) Andree Vermeulen (Monica Scholls) James Franco (Eddie Pepper) Gillian Vigman (Jean Naté) Originaltitel: Angie Tribeca Regie: Michael Patrick Jann Drehbuch: Jeff Astrof Kamera: Tom Magill Musik: Jim Latham Altersempfehlung: ab 6