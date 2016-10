TNT Comedy 10:35 bis 11:05 Comedyserie Keine Gnade für Dad Neues Glück und alte Lebensmittel USA 2002 16:9 Merken Sean und Eddie können es kaum glauben: Ihr Vater hat beim Bowling eine Frau kennengelernt und trifft sich inzwischen regelmäßig mit ihr. Statt sich für ihn zu freuen, legen sie aber ein äußerst kindisches und unerträgliches Benehmen an den Tag. Lily ist traurig, als ihre beste Freundin Kristin beginnt, sich mit Brad zu treffen, den Lily bislang angeblich nicht so interessant fand. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: Paul Lazarus Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Brad Copeland, Bonnie Kallman Kamera: Victor Goss Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6