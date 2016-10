TNT Comedy 08:55 bis 09:20 Comedyserie Keine Gnade für Dad Trommelwirbel USA 2001 16:9 Merken Claudia überzeugt ihren Mann und dessen Bruder Eddie, spontan auf Linas Hochzeitsfeier als Band aufzutreten, nachdem die gebuchte Gruppe in letzter Minute absagt. Vater Sean erträgt es jedoch schlecht, dass seine Tochter Interesse an dem neuen coolen Drummer zeigt. Jimmy überzeugt indes Henry davon, dass der Grund, wieso es keine Babyfotos von ihm gibt, folgender ist: Henry ist ein Roboter! In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Donal Logue (Sean Finnerty) Megyn Price (Claudia Finnerty) Kevin Corrigan (Eddie Finnerty) Richard Riehle (Walt Finnerty) Lynsey Bartilson (Lily Finnerty) Griffin Frazen (Jimmy Finnerty) Jake Burbage (Henry Finnerty) Originaltitel: Grounded for Life Regie: John Blanchard Drehbuch: Bill Martin, Mike Schiff, Chris Kelly Kamera: Thom Marshall, Thomas Marshall Musik: Ween Altersempfehlung: ab 6