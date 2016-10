13th Street 14:40 bis 15:30 Krimiserie Criminal Minds Der leere Teller USA 2015 Stereo 16:9 Merken Das BAU-Team sucht nach einem Täter, der mehrere Mitglieder einer Familie in Mayland ermordet hat. Zu den Opfern zählen die Mutter Donna, zwei ihrer älteren Kinder und Donnas Mutter. Die Toten wurden am gedeckten Esstisch gefunden. Da Donnas Mann und einer der Söhne verschwunden sind, sucht das Team nach ihnen und versucht gleichzeitig möglichst viel über die ganze Familie in Erfahrung zu bringen, um herauszufinden, was das Motiv für die Tat gewesen sein könnte. Hotch muss die Ermittlung jedoch weitgehend aus der Ferne verfolgen, weil sein Schwiegervater Roy Brooks schwer erkrankt ist. Hotch versucht seinen Frieden mit Roy zu machen, doch der macht ihn immer noch für Haleys Tod verantwortlich?. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Joe Mantegna (David Rossi) Thomas Gibson (Aaron Hotchner) Shemar Moore (Derek Morgan) Jennifer Love Hewitt (Kate Callahan) A.J. Cook (Jennifer Jareau) Matthew Gray Gubler (Dr. Spencer Reid) Kirsten Vangsness (Penelope Garcia) Originaltitel: Criminal Minds Regie: Laura Belsey Drehbuch: Bruce Zimmerman Kamera: Greg St. Johns Musik: Marc Fantini, Steffan Fantini, Scott Gordon Altersempfehlung: ab 12