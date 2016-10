13th Street 10:50 bis 12:20 Thriller Columbus Circle USA 2012 Stereo 16:9 20 40 60 80 100 Merken Abigail Clayton (Selma Blair) hat ihr Loft in einer schicken Wohngegend Manhattans schon seit zwei Jahrzehnten nicht mehr verlassen. Die Millionenerbin leidet unter Platzangst. Die einzigen Menschen zu denen sie Kontakt hat, sind der Concierge Klanderman (Kevin Pollak) und Dr. Fontaine (Beau Bridges), ein alter Freund der Familie. Eines Tages wird ihre Nachbarin ermordet und neue Mieter ziehen in die leerstehende Wohnung, Lilian (Amy Smart) und Charlie (Jason Lee). Kurz darauf steht die verängstigte Lilian verletzt vor Abigails Tür. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Selma Blair (Abigail) Amy Smart (Lillian Hart) Kevin Pollak (Klandermann) Jason Lee (Charles Stratford) Giovanni Ribisi (Detective Frank Giardello) Beau Bridges (Dr. Raymond Fontaine) Jason Antoon (Detective Jerry Eaans) Originaltitel: Columbus Circle Regie: George Gallo Drehbuch: George Gallo, Kevin Pollak Kamera: Anastas Michos Musik: Brian Tyler Altersempfehlung: ab 16