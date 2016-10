13th Street 08:20 bis 09:10 Krimiserie Law & Order Opfer und Täter USA 1996 Stereo 16:9 Merken Eine ältere Frau wurde ermordet. Es ergibt sich eine Verbindung zwischen dem Opfer und einem Drogendealer. Die alte Dame nahm jedoch kein Rauschgift. Briscoe und Curtis finden heraus, dass eine drogenabhängige Mutter ihren Sohn bei ihrem Dealer gegen Drogen eingetauscht hat. Dieser Junge scheint in den Mord an der alten Frau verwickelt zu sein. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Schauspieler: Jerry Orbach (Detective Lennie Briscoe) Benjamin Bratt (Detective Rey Curtis) S. Epatha Merkerson (Lt. Anita Van Buren) Sam Waterston (Jack McCoy) Jill Hennessy (A.D.A. Claire Kincaid) Steven Hill (D.A. Adam Schiff) Karen Young (Cassie Rickman) Originaltitel: Law & Order Regie: Jace Alexander Drehbuch: Elaine Loeser, Rene Balcer Kamera: Constantine Makris Musik: Mike Post