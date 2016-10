Zee.One 02:00 bis 04:00 Drama Schicksalhafte Liebe IND 2005 HDTV 20 40 60 80 100 Merken Dr. Tanvi Khurana ist eine äußerst angesehene Ärztin der psychiatrischen Klinik ihres Vaters, einem rigiden ehemaligen Colonel der indischen Armee. Ihr neuester Patient, Nummer 36, macht ihr Kopfschmerzen: Anand Sharma, verurteilt wegen Mordes an seiner Frau, gilt als nicht zurechnungsfähig. Doch Anand wehrt sich mit allen Mitteln gegen die Verwahrung, versucht auszubrechen und wird dafür mehrmals auf drastsische Weise ruhiggestellt. Tanvi leidet unter den brutalen Methoden und versucht, einen Zugang zu Anand zu finden, um ihm helfen zu können. Einfühlsam gelingt es Tanvi, Anand langsam aus seinem Trauma zu holen und mehr von seiner Geschichte zu erfahren. Dabei kommen sich Ärztin und Patient viel näher, als beide das beabsichtigt haben. Doch Dr. Khurana, Tanvis Vater, ist strikt gegen eine Beziehung seiner Tochter mit einem Verrückten. Heimlich bereitet er einen folgenschweren Eingriff vor. Regisseur Priyadarshan drehte mit diesem hochemotionalen und tiefberührenden Drama ein Hindi-Remake seines eigenen Malayalam-Films ""Thalavattam"". Die romantische Verfilmung mit den Superstars Salman Khan und Kareena Kapoor startete am gleichen Tag wie der ebenfalls von Priyadarshan verantwortete Superhit "Garam Masala" in den Kinos. In Google-Kalender eintragen Schauspieler: Salman Khan (Anand) Kareena Kapoor (Dr. Tanvi Khurana) Rimi Sen (Maya) Jackie Shroff (Dr. Sunil) Om Puri (Dr.Khurana) Sunil Shetty (Karan) Originaltitel: Kyon Ki... Regie: Priyadarshan Altersempfehlung: ab 16