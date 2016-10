Animal Planet 03:00 bis 03:45 Dokumentation Speed of Life - Momentaufnahmen des Lebens Die Serengeti USA 2010 Merken Zwischen Nordtansania und Südkenia erstreckt sich auf einer Fläche von 30.000 Quadratkilometern die Serengeti - eine fast baumlose Savanne, die in der Sprache der Massai soviel bedeutet, wie "das endlose Land". Fernab jeglicher Zivilisation dokumentiert diese Folge von "Speed of Life" die Überlebensstrategien von Jägern und Gejagten in der afrikanischen Wildnis und fängt dabei einzigartige Aufnahmen einer beeindruckenden Tierwelt ein - vom Karakal, einer seltenen Raubkatzenart, über Speikobra und Chamäleon bis hin zum majestätischen Kronenkranich. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Speed of Life