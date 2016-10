Animal Planet 21:00 bis 21:45 Dokumentation In die Höhle des Löwen SA 2004 Merken Seit mehreren Wochen versucht sich Großkatzentrainer Dave Salmoni im südafrikanischen Thornybush-Wildreservat einem Rudel wilder Löwen zu nähern. Und der kanadische Zoologe kommt seinem Ziel Schritt für Schritt näher. Bis auf 25 Meter darf er sich mittlerweile an die Raubtiere heran wagen, ohne dass sie ihn angreifen. Trotzdem muss Dave ständig auf der Hut sein, vor allem, als er versucht, den Abstand zu den Löwen weiter zu verringern. Als das dominante Männchen des Rudels plötzlich aufspringt, sitzt Salmoni in der Klemme. Da dem unbewaffneten Raubtier-Experten kaum Zeit zum Überlegen bleibt, muss er sich ganz auf seinen Instinkt verlassen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Into the Lions Den