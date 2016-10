Animal Planet 18:45 bis 19:30 Dokusoap Der Katzenflüsterer Die vierbeinige Pinkelmaschine USA 2014 Merken Jackson Galaxys heutiger Problemfall heißt Frankie - und ist die Katze von Krisi. Sie und ihr Freund Jason wollen schon lange zusammenziehen, doch der aggressive Kater macht ihnen einen Strich durch die Rechnung: Er hasst Jason, kratz und beißt, wenn er nur in seine Nähe kommt, und hat seinen Fuß schon einmal übel zugerichtet. Vor allem nachts wird Frankie aktiv und krallt sich dann auch mal gerne in Krisis Haaren fest. Jason traut sich nie, bei seiner Freundin zu schlafen und kann sich kaum vorstellen, wie ein harmonisches Zusammenleben künftig aussehen könnte. Wird der Katzentrainer eine Lösung für die drei finden? In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: My Cat From Hell