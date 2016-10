Animal Planet 14:55 bis 15:20 Dokumentation Die Wildhunde von Nilgiri Gefährliches Neuland IND 2009 Merken Im Süden Indiens erhebt sich ein beeindruckender Gebirgszug über die flache Hochebene des Dekkan-Plateaus: Die Nilgiri-Berge. Bis heute leben in dem - von Bergwäldern und Wiesen geprägten - Gebiet zahlreiche Asiatische Wildhund-Rudel, die so genannten Rothunde oder Cuon alpinus. In der Vergangenheit als blutrünstige Killer verschrien, finden die Raubtiere heute Schutz im rund 5500 Quadratkilometer großen Nilgiri-Biosphärenreservat - ein perfektes Jagdrevier mit reichhaltigem Nahrungsangebot und idealer Abenteuerspielplatz für den Rothund-Nachwuchs. Doch selbst hier lauert Gefahr: Chennai, ein junges Wildhund-Weibchen verliert bei einem Tiger-Angriff ihre Mutter und beschließt, fortan ihren eigenen Weg zu gehen. Sie verlässt das Rudel und wagt den Schritt in eine ungewisse Zukunft. Diese Dokumentar-Serie begleitet Chennai bei ihrem großen Abenteuer in den Wäldern der Nilgiri-Berge und schaut dem erfahrenen Tierfilmer Senani Hegde bei seiner spannenden Arbeit sprichwörtlich über die Schulter. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: The Pack