Animal Planet 10:20 bis 11:05 Dokumentation Die Klapperschlangen-Jäger USA 2012 Merken Weit entfernt vom nächsten Hospital kann ein Schlangen-Biss üble Folgen haben. Wird dem Opfer nicht rechtzeitig ein wirksames Anti-Serum verabreicht, kann die Sache tödlich enden. Aus diesem Grund haben die Manager einer Windfarm in der Nähe von Sweetwater den Reptilien-Profi Riley Sawyer um Hilfe gebeten. Er soll die Anlage von den ungebetenen Gästen befreien, damit die Arbeiter dort in Ruhe ihren Job machen können. Doch die Saison fängt für den erfahrenen Schlangen-Jäger nicht gut an: Riley kann diesen Auftrag unmöglich allein erledigen, und sein Partner ist mal wieder nicht zur Arbeit erschienen. In Google-Kalender eintragen Bildergalerie Originaltitel: Rattlesnake Republic