Dokumentation Insel der Orang-Utans Es kann nur einen geben NZ 2007 Der Versuch, die jungen Orang-Utans dazu zu bringen, sich öfter in die sicheren Baumkronen zu schwingen, erweist sich als äußerst schwierig. Während die Affen-Männchen heftig um die Vormachtstellung in der Gruppe streiten, kehrt plötzlich Ex-Anführer Hamlet zusammen mit einem älteren Orang Utan zurück, der für die anderen Sippenmitglieder zur Gefahr werden könnte. Mogok und seine Freunde haben derweil eine neue Nahrungsquelle entdeckt: Wespen. Originaltitel: Orangutan Island